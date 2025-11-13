Afores es el 23% del PIB nacional

De enero a octubre de 2025, el ahorro para el retiro de los trabajadores en las Afores alcanzó plusvalías por 1.1 billones de pesos, la cifra más alta en los 28 años del sistema. "Es un resultado histórico que refleja la confianza en el sistema y la eficacia de las administradoras", afirmó el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, al inaugurar el Encuentro Amafore 2025.

Con ello, los recursos administrados por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) suman más de 8.1 billones de pesos, equivalentes al 23.3% del PIB nacional. Más de la mitad de ese monto proviene de los rendimientos acumulados en casi tres décadas. Cervantes estimó que los ahorros podrían alcanzar 12 billones de pesos en 2030 y superar 30 billones en 2050, lo que convertiría al sistema en la principal fuente de financiamiento del país.

¿Cuál es el contexto del ahorro para el retiro?

El sistema de Afores ha mostrado un crecimiento constante desde su creación, y las cifras de 2025 son un reflejo de la confianza que los trabajadores tienen en este mecanismo de ahorro. La Consar ha trabajado para garantizar la transparencia y la eficiencia en la administración de estos recursos.

¿Qué implicaciones tiene este crecimiento?

El aumento en las plusvalías no solo beneficia a los trabajadores, sino que también tiene un impacto positivo en la economía nacional. Con un sistema de ahorro robusto, se espera que los recursos administrados por las Afores se conviertan en una herramienta clave para el desarrollo económico del país.