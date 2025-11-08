Entregarán en diciembre el aguinaldo INAPAM

En México, el aguinaldo es una prestación de ley que reciben los trabajadores, la cual equivale a por lo menos 15 días del salario que recibe una persona por 1 año de servicio.

Cada año, este pago representa un desahogo financiero para millones de familias mexicanas, quienes cuentan con él para cubrir los gastos extras de la temporada navideña y festiva.

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los adultos mayores?

El pago de aguinaldo para adultos mayores únicamente se realizará a las personas inscritas en el Programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el monto del aguinaldo para quienes cumplan los requisitos será de por lo menos 15 días de salario cuando se haya laborado el año completo.

En la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) se estiman alrededor de 4,182 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) podría alcanzar por lo menos los 6,298.2 pesos, para aquellos adultos que trabajaron todo el año.

¿Cuándo se realizará el pago del aguinaldo?

Asimismo, los adultos afiliados al INAPAM que cumplan el requisito mencionado, pueden esperar el pago de su aguinaldo antes del 20 de diciembre, esto de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.