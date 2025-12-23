Profedet ofrece orientar a empleados sin aguinaldo

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó que el aguinaldo debió pagarse a más tardar el 20 de diciembre y que esta prestación laboral debe entregarse en efectivo, cheque, depósito o transferencia bancaria, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo?

En un comunicado, la dependencia explicó que el Artículo 87 de la LFT establece que el aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario, aunque puede ser mayor si así lo contempla el contrato de trabajo o el acuerdo con el empleador.

Derechos de los trabajadores sobre el aguinaldo

La Profedet señaló que las personas trabajadoras que no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo, independientemente de si continúan laborando o no al momento de su pago.

Obligaciones de los patrones respecto al aguinaldo

Precisó que esta prestación corresponde a trabajadores de base, confianza, sindicalizados, de planta, por obra o tiempo determinado, de temporada, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, vendedores y demás personas sujetas al régimen de la LFT, siendo una obligación del patrón cubrirla en tiempo y forma.