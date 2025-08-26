Vinculan a proceso a menor de edad por homicidio doloso agravado

AGUASCALIENTES, Ags

Un adolescente de 15 años fue vinculado a proceso penal por su probable participación en los delitos de homicidio doloso agravado y lesiones dolosas calificadas con premeditación, ventaja, alevosía y brutal ferocidad, registrados la noche del 11 de agosto de 2025, en una casa del fraccionamiento Villa Montaña, de esta ciudad.

El menor de edad presuntamente irrumpió en una vivienda de la calle Monte de Sora, en compañía de otros sujetos, en donde sometieron a dos personas, atándolas de pies y manos, para posteriormente agredirlas con objetos cortantes y punzocortantes.

Por esos hechos murió Daniel Medina, de 25 años aproximadamente, y otro joven de nombre Rafael resultó con lesiones que ponen en peligro su vida.

En las indagatorias, la agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes acopió datos de prueba que un juez especializado consideró suficientes para establecer la conducta de adolescente en el hecho que la ley señala como delito.

El juzgador impuso al menor de edad la medida cautelar de internamiento preventivo, a fin de garantizar el desarrollo del proceso y la seguridad de las partes involucradas.

El órgano jurisdiccional estableció un plazo de 1 mes y 22 días para la conclusión de la investigación complementaria, en la que la representación social continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.