Inicia el pago de agua de México a Estados Unidos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició la liberación de agua de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de General Bravo, Nuevo León, para cumplir con el pago de la deuda hídrica de México con Estados Unidos. La apertura de la compuerta comenzó durante la madrugada de este lunes, según reportes locales.

Autoridades municipales de General Bravo y China alertaron a la población sobre el desfogue, recomendando precaución en zonas cercanas al cauce de ríos y canales. Aunque la información oficial sobre la duración del operativo no ha sido difundida, se estima que se liberarán alrededor de 150 millones de metros cúbicos, equivalentes a 16% de la capacidad total de la presa.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la extracción de agua no afectará al sector agrícola de la región ni a los usuarios de la presa para consumo doméstico. La dependencia aseguró que las medidas se realizaron bajo coordinación con las autoridades locales y federales para minimizar riesgos.

El pago de agua responde a compromisos adquiridos por México con Estados Unidos, establecidos en acuerdos bilaterales que buscan garantizar un suministro equitativo en tiempos de sequía y alta demanda hídrica. Este desfogue forma parte de las operaciones anuales de cumplimiento de dichos convenios.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo informa que el nivel del río Bravo registrará un incremento gradual derivado del aumento en las extracciones de la Presa La Amistad, pasando de 18.0 a 120.0 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con información oficial de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Este incremento podría reflejarse en un aumento de hasta 1.3 metros en el área de los puentes internacionales, además de una mayor velocidad del caudal, aunque se mantendrá dentro de su cauce natural.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, activó de manera preventiva los protocolos de monitoreo y vigilancia, con el objetivo de evitar cualquier incidente y salvaguardar la integridad de la población.

Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a evitar acercarse a las orillas del río, no realizar actividades recreativas en la zona y mantenerse atenta a los avisos oficiales que emita Protección Civil.



