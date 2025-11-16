Piden cese del titular de Seguridad en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- El colectivo de periodistas "Líderes Michoacán" condena enérgicamente la posible orden u omisión por parte del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, por las recientes agresiones cometidas por elementos de su corporación en contra de la periodista Liliana Jiménez Nieto.

Mediante un comunicado, el colectivo exigió a la Fiscalía de Michoacán, abrir de inmediato, una carpeta de investigación por violencia de género en contra de Oseguera Cortés y de los elementos directamente responsables de estas agresiones.

"Este nuevo atropello a la libertad de prensa y a las garantías individuales, evidencia un patrón de violencia institucional que no puede seguir siendo tolerado en ninguna circunstancia", enfatizó.

"Es importante recordar que nuestro colectivo ya había presentado exigencias formales al secretario Oseguera tras las agresiones contra la corresponsal Dalia Villegas, sin que hasta el día de hoy exista un solo resultado, investigación concluyente o acción correctiva dentro de la Secretaría. Su silencio ante los actos refleja complicidad u omisión, hechos que lo vuelven responsable directo del clima de hostilidad que viven las y los periodistas en Michoacán al realizar su trabajo".

Es por ello, recalcaron, "exigimos al gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla, de manera inmediata la salida de Juan Carlos Oseguera de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la apertura de investigaciones profundas, imparciales, con perspectiva de género, y con consecuencias reales contra el secretario y los elementos involucrados".

El comunicado finaliza recordando que la libertad de prensa no se negocia "y no permitiremos que la impunidad siga siendo la norma en nuestro estado, Michoacán y México exigen funcionarios honestos y humanos, que actúen apegados a derecho".

SSP abre carpeta de investigación

La Unidad de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación en contra del elemento de la Guardia Civil que agredió a una periodista, una vez concluida la marcha de este sábado.

A través de un comunicado, la corporación señaló que tras revisar las cámaras de videovigilancia, "se detectó a un agente con equipo antimotín, de quien ya se solicitó su información para realizar el proceso conducente y darlo de baja de manera inmediata de la institución".

Destacó que se abrirán las investigaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente.

A la par, señala la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, "continúan los procesos de investigación para corroborar el actuar de los policías que se encontraban en la zona" y resaltó que en caso de resultar más agentes relacionados, serán sancionados conforme al reglamento interno.