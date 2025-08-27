Balean a una mujer y una niña en Comondú, Baja California Sur

LA PAZ, BCS

Una mujer y una menor de cinco años de edad resultaron con heridas de bala, tras una agresión directa en un domicilio, en el norteño municipio de Comondú, Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó que la agresión ocurrió entrada la noche del martes. Vecinos de la colonia Olímpico, en aquel municipio reportaron detonaciones de arma de fuego. Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, se trasladaron al sitio y acordonaron la zona, un domicilio ubicado en las calles Adolfo López Mateos entre Esgrima y Guadalupe Victoria, en la colonia Olímpico. Los primeros en llegar fueron los policías estatales, quienes localizaron presuntamente a quien sería la madre, que tenía a la menor en brazos y pedía con urgencia ser apoyadas por que se encontraban heridas de bala. Fueron trasladadas por los policías a un hospital. La PGJE indicó que este día continúan las averiguaciones para esclarecer la agresión que sufrieron y aprehender a los responsables. Cabe mencionar que una hora más tarde, en el mismo municipio se registró el asesinato de un hombre al interior de un domicilio en la localidad de Puerto San Carlos, en las calles Puerto Yelapa esquina Puerto San Juanico. El hombre se encuentra sin identificar. Su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense. El municipio de Comondú ha sido escenario de confrontaciones entre facciones del Cártel de Sinaloa, según han reconocido autoridades locales, quienes mantienen un despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. Pese a ello, los homicidios y agresiones no han cesado. El procurador de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, incluso se encuentra despachando y coordinando acciones para lograr detenciones de generadores de violencia desde aquel municipio, según declaró hace unas semanas.