Controlaban ´huachicol´ 30 agentes aduanales

Tras solicitar el respaldo del Senado para que apruebe la reforma a la Ley Aduanera, a fin de poder combatir con mayor eficacia el contrabando, el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo , reconoció la corrupción en las aduanas , pero aseguró que ya se frenó el huachicol fiscal .

Ante los senadores integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, Primera, aseguró que el gobierno sí ha procedido contra funcionarios y agentes aduanales corruptos, y destacó que se busca elevar las sanciones que se les aplican.

"Decirle que la mula no era arisca, la hicieron. Nada más les voy a dar un ejemplo de por qué las multas. Yo me pongo a revisar los pedimentos y nada más le voy a dar dos ejemplos: una vez revisando los pedimentos, resulta que una mercancía que venía de China, venía unas hamacas, que miren ahora hasta los chinos hacen hamacas, y estaban valuadas en dos pesos. Yo no sé si el agente aduanal pueda tener la sensibilidad de decir que una hamaca no vale dos pesos y en eso la declararon.

"Entonces digo, ¿cómo no vamos a buscar la forma de poner un correctivo para que se alineen?

Otro ejemplo que les voy a dar: una vez llegó un contenedor lleno de perfumes de China y pagaron 130 o 160 pesos de importación por el contenedor, o sea, ¿cómo eso se va a permitir?"

En breves declaraciones a la prensa, Marín Mollinedo afirmó que "ya ahorita está detenido definitivamente el huachicol fiscal, era por las aduanas del norte y de los puertos. (...) Lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llega a descubrir uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la fiscalía y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo".

Por su parte, Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanal de la ANAM, reveló que, hasta septiembre pasado, existían 818 carpetas de investigación por huachicol fiscal con detenidos; 6 mil 889 sin detenidos, 310 judicializadas y puestas a disposición de jueces de control, y hay más de 326 personas vinculadas a proceso y más de 78 sentenciadas.

Detalló que en lo que va de la actual administración federal, de los 850 agentes aduanales, ya han sido cancelados más de 45, 30 de los cuales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país.

"Para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos, y no es ir en contra de un gremio", recalcó, al acusar a los agentes aduanales de los puertos de Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, de obstaculizar y colapsar las aduanas.

"Qué quiere decir?, que cuando estábamos en el operativo nos dimos cuenta de que muchas de estas mercancías venían con 40 pesos de pago de impuestos temporales, prácticamente (los agentes aduanales) no hacían nada cuando de simple vista es ilógico", refirió.

"Ningún contenedor en ninguna faz de la Tierra vale 300 pesos, mil pesos, detectamos que más del 80 por ciento de estos contenedores venían pagando menos de 50 mil pesos, entonces es ahí cuando realmente les pedimos que por favor a fondo vean la magnitud del problema. No se trata de castigar a los que trabajan bien (...), se trata de realmente darle un ejemplo claro a los que trabajan mal. De los 800 a agentes aduanales que hemos revisado, en un análisis de riesgo más de 550 trabajan con rojo o rojo vulnerable todas sus operaciones y para ellos es más costeable pagar una multa que es muy mínima y seguir contrabandeando", denunció.

DESARROLLA APP PARA DETECTAR HUACHICOL FISCAL

Autoridades aduanales y hacendarias destacaron los avances en el desarrollo de una aplicación digital que permitirá rastrear la ruta de los combustibles en todo el país, con el objetivo de combatir el huachicol fiscal .

. En reunión con las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, para analizar la minuta de reforma a la Ley Aduanera, Rafael Marín Mollinedo , titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), explicó que se trabaja en un sistema integral que permitirá conocer desde el ingreso de los combustibles al país hasta su distribución en gasolinerías.

, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), explicó que se trabaja en un que permitirá conocer desde el ingreso de los combustibles al país hasta su distribución en gasolinerías. "Se está elaborando una aplicación que nos va a permitir saber exactamente todo el rumbo que lleva cada combustible, cada pipa, cada barco, cuándo llega, qué cantidad llegó, a dónde se fue, lo mismo que toda la producción de los productos petrolíferos de Pemex, que también va a entrar dentro de esta aplicación, precisamente para saber el destino de todas las mercancías y saber la trazabilidad, que así se le llama principalmente, de todo el combustible.

"Eso nos va a ayudar a tener la certeza de que si vemos que hay demasiado combustible y no se tiene su origen, ya vamos a saber que está habiendo contrabando y podremos atacar ese rubro", aseguró.

El funcionario detalló que este esfuerzo involucra a varias dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Marina, el Ejército, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Energía y la propia ANAM, con reuniones semanales para consolidar información y garantizar la ruta de los hidrocarburos.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, recordó que la legislación federal contempla responsabilidades y sanciones para los servidores públicos que incurran en conductas irregulares relacionadas con el contrabando, incluidas sanciones económicas, cese y hasta prisión.

Asimismo, reiteró que la Secretaría de Hacienda considera al huachicol fiscal como un tipo de contrabando de hidrocarburos, y subrayó que las acciones que se están implementando buscan reforzar los mecanismos legales para combatir la evasión y el comercio ilegal de combustibles.



