Advierten que reforma a TEPJF es una afrenta a la democracia

CIUDAD DE MÉXICO

"ES UN ERROR apoyar esa reforma de 4 art VS el TEPJF, VS la paridad y las acciones afirmativas, por la discrecionalidad de dirigencias de los partidos; es inconcebible se acompañe a Morena! Hago un llamado a detener esa incorrecta reforma @PRI_Naconal @diputadospan @PRDMexico", indicó.

Fernando Belauzarán advirtió que sería un error de la Oposición acompañar a Morena en contra del TEPJF en un momento en el que la democracia está en peligro.

"Sería un error estratégico de la Oposición acompañar al oficialismo en acotar al TEPJF. No es una discusión técnica, es política. Cuando la democracia está en peligro, no te tomas de la mano con los autoritarios para debilitar a las autoridades electorales. No se maten solos", demandó.

Ana Lucía Medina, integrante de UNID@S, aseguró que aprobar una reforma como la propuesta en contra del Tribunal Electoral sería una afrenta y una agresión a los avances democráticos del País.

"@rubenmoreiravdz, @JorgeRoHe y @LuisChazaroMX: la #MoratoriaConstitucional fue un compromiso que ustedes asumieron, pedimos lo honren. ¡Tocar al #TEPJF sería una afrenta y una agresión contra nuestras instituciones y los avances democráticos! #ELTEPJFNoSeToca", escribió.

El constitucionalista Miguel Carbonell pidió a los legisladores no equivocarse, ya que cualquier iniciativa de reforma debe fortalecer la jurisdicción electoral, no mermar sus capacidades interpretativas.

"Cualquier iniciativa de reforma que afecte al @TEPJF_informa debe ser para fortalecer la jurisdicción electoral y no para mermar sus capacidades interpretativas, que son la esencia del poder judicial. No se equivoquen @MX_Diputados @senadomexicano", señaló.

El diputado local del PAN, Federico Döring, dijo que apoyar la reforma es no entender de los errores que llevaron a la Oposición a perder la confianza ciudadana y el Gobierno.

"Esto es NO entender ni los errores que llevaron a perder la confianza ciudadana y el Gobierno, ni el momento atípico de una ciudadanía exigente, valiente y MUY participativa. Lo que México necesita, es más @INEMexico y @TEPJF_informa autónomos y fortalecidos y menos partidocracia", afirmó.

La politóloga Denise Dresser lamentó que los partidos se unan para asegurar la impunidad y advirtió que son por acciones como esta que la Oposición puede resultar una opción poco atractiva para la ciudadanía.

"Los partidos unidos para asegurar la impunidad. Los partidos unidos mostrando su desprecio a la ciudadanía. Los partidos unidos no quieren ser sancionados. Los partidos unidos contra la vigilancia del @TEPJF_informa. Y luego la Oposición se pregunta por qué no son una opción atractiva", escribió.

Ciudadanos también iniciaron una campaña en redes sociales para demandarle al diputado de su distrito votar en contra de la reforma.

En diferentes mensajes, cuestionaron a diputados del PAN, PRI y PRD por qué buscan debilitar al Tribunal cuando hace unas semanas salieron a defender al INE y les advirtieron que si votan a favor no apoyarán sus proyectos políticos futuros, incluyendo la reelección.

"Diputado @Jagtzjardon espero tu voto en contra de la ley que pretende limitar al @TEPJF_informa. Quienes te elegimos lo hicimos para representarnos como ciudadanos. Gracias", escribió el usuario @A_Quilombo en un mensaje dirigido al priista José Antonio Gutiérrrez Jardón.

"Esto es cierto. Millones de ciudadanos y ciudadanas salimos a las calles para proteger al @INEMexico pero también al @TEPJF_informa y ahora nos salen con que convergen con MORENA en su mini Plan B. @SantiagoCreelM @alitomorenoc #NoSeVale", indicó la usuaria @ceciliasotog.

"Diputada @GabrielaSodiM @GPPRDmx exijo que No hagan modificación alguna al @TEPJF_informa el día de hoy. Si lo hacen, no tendrán un voto de mi parte", advirtió la usuaria @DINAFREY.

"Diputado @juancarrillo58, como su representada, le exijo votar en contra de la iniciativa de modificación Constitucional en materia electoral que ataca al Tribunal electoral @TEPJF_informa", demandó la usuaria @arbaraivar al diputado del PVEM, Juan Carrillo.

"Estamos muy atentos y les recordamos que los estamos observando. El TEPJF NO SE TOCA, moratoria constitucional", indicó la usuaria @tondarib

"Diputada @diana_larac exijo su voto en contra de cualquier reforma al @TEPJF. Si lo hace, olvídese de reelegirse. No se convierta en responsable del debilitamiento de la democracia, defiéndala!", pidió la usuaria @jimenika_ a la panista Diana Lara.

Fuentes del PRD indicaron que aún no definen en qué sentido votará la bancada, porque continúan con reuniones internas y con dirigencia del partido, especialmente con el presidente nacional, Jesús Zambrano.