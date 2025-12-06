Tren Maya afecta cenotes

La construcción del Tramo 5 del Tren Maya ha causado afectaciones irreversibles en 125 cuevas y cenotes de Quintana Roo y Campeche, según el informe de la Misión Civil de Observación.

¿Qué afectaciones ha causado el Tren Maya en la región?

La perforación del suelo kárstico para la inserción de casi 15 mil pilas de acero y concreto fragmentó las cavidades y generó riesgo de colapso, además de alterar el sistema hidrológico subterráneo, obstruir flujos de agua dulce y provocar contaminación en ríos subterráneos.

El estudio también destaca la pérdida de conectividad ecológica debido a la deforestación y apertura de caminos, lo que afecta especies como jaguar, tapir y mono araña, y modifica rutas de desplazamiento, alimentación e intercambio genético de la fauna.

Impacto en la biodiversidad por la construcción del Tren Maya

Asimismo, la ocupación de conductos naturales con concreto y pilas incrementa la vulnerabilidad a derrumbes y compromete la calidad del agua de la que dependen tanto la biodiversidad como las comunidades indígenas de la región.