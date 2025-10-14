SICT: Por intensas lluvias hay 307 comunidades incomunicadas

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que hay 307 comunidades que se encuentran incomunicadas por las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que en el estado de Hidalgo hay un total de 155 localidades sin comunicación, le sigue Puebla con 77, Veracruz registra 57 y Querétaro suma 18.

Esteva Medina detalló además se registran 39 puentes afectados.