Sin comunicación 112 comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que 112 comunidades permanecen incomunicadas por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo y Puebla, en donde destacó que en Hidalgo hay 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso ni terrestre ni aéreo.

En enlace a la conferencia matutina presidencial, la titular de Protección Civil detalló que en Hidalgo permanecen 74 comunidades incomunicadas, 31 en Veracruz, y siete en Puebla.

"En este momento a las localidades incomunicadas que son 112 en total considerando los cinco estados donde tuvimos afectaciones. En el estado de Hidalgo 74 en localidades, en Puebla 7, en Querétaro y en San Luis Potosí no tenemos localidades incomunicadas y 31 en el estado de Veracruz", comentó.

"Es importante resaltar que solo en Hidalgo quedan 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso terrestre o aéreo. Hoy se estará llegando a estas 10 localidades", afirmó.

La titular de Protección Civil destacó que en Querétaro y San Luis Potosí el restablecimiento de la electricidad es del 100%, mientas que en Veracruz es del 99.9%; en Puebla es del 99.6% y en Hidalgo es de 96.9 %

Indicó que se han hecho labores de limpieza en 805 escuelas de las mil 297 planteles educativos que fueron afectados en estos cinco estados.