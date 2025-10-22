Derrame de hidrocarburo afecta ríos Pantepec y Tuxpan en Veracruz

Un derrame de hidrocarburo proveniente de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado afectaciones en el río Pantepec y ya alcanzó el río Tuxpan, en Veracruz, alertando a autoridades y comunidades cercanas.

A través de sus redes sociales, Pemex informó que se han instalado dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial para mitigar el impacto en la zona afectada. Además, personal especializado trabaja en la colocación de tres barreras adicionales para reforzar la contención y facilitar la recuperación del hidrocarburo derramado.

Para la limpieza y remediación en la zona afectada se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec.



Personal especializado realiza la instalación de otras tres barreras para consolidar la contención... pic.twitter.com/qMrLblgjHQ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 21, 2025

La Dra Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios de Pemex, acudió a una visita de supervisión de las acciones de remediacion en la rivera del rio Pantepec/Tuxpan con personal de Logística de la empresa#Pemex #Veracruz #ResponsabilidadSocialPemex... pic.twitter.com/WBBQZ52JBE — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 21, 2025

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Dra. Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios de Pemex, realizó una visita de supervisión a la ribera de los ríos Pantepec y Tuxpan, acompañada de personal de Logística de la empresa, para constatar las acciones de remediación y asegurarse de que las labores se desarrollen conforme a los protocolos de seguridad y protección ambiental.

¿Qué medidas se han implementado?

Las imágenes compartidas por la empresa muestran la magnitud del derrame y las medidas implementadas para proteger el entorno natural.

Las autoridades continúan las labores de limpieza y recuperación del área afectada.