Derrame de hidrocarburo afecta ríos Pantepec y Tuxpan en Veracruz

Pemex ha instalado barreras de contención y equipos de recolección en la zona afectada.
  • Por: El Universal
  • 22 / Octubre / 2025 - 02:14 p.m.
Un derrame de hidrocarburo proveniente de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado afectaciones en el río Pantepec y ya alcanzó el río Tuxpan, en Veracruz, alertando a autoridades y comunidades cercanas.

A través de sus redes sociales, Pemex informó que se han instalado dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial para mitigar el impacto en la zona afectada. Además, personal especializado trabaja en la colocación de tres barreras adicionales para reforzar la contención y facilitar la recuperación del hidrocarburo derramado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Dra. Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios de Pemex, realizó una visita de supervisión a la ribera de los ríos Pantepec y Tuxpan, acompañada de personal de Logística de la empresa, para constatar las acciones de remediación y asegurarse de que las labores se desarrollen conforme a los protocolos de seguridad y protección ambiental.

¿Qué medidas se han implementado?

Las imágenes compartidas por la empresa muestran la magnitud del derrame y las medidas implementadas para proteger el entorno natural.

Las autoridades continúan las labores de limpieza y recuperación del área afectada.

