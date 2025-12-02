...Y crece también a Europa del Norte

Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) anunciaron un nuevo acuerdo de código compartido que entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar los viajes entre México y los países escandinavos, así como mejorar la experiencia de los pasajeros en ambas redes.

Gracias a esta alianza, los pasajeros de SAS podrán conectar fácilmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde Copenhague, Estocolmo y Oslo, haciendo escala en importantes aeropuertos de Estados Unidos y Canadá como San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Washington D.C. y Toronto.

¿Cómo beneficiará el acuerdo a los pasajeros?

De manera recíproca, los clientes de Aeroméxico tendrán acceso a la extensa red de rutas operadas por SAS en Dinamarca, Noruega y Suecia, ampliando así sus opciones de viaje y facilitando el tránsito hacia Europa y otras regiones conectadas.

Detalles del nuevo acuerdo de código compartido

Paul Verhagen, vicepresidente ejecutivo y director comercial de SAS, destacó que la alianza fortalece su principal centro operativo en Copenhague y permite que los pasajeros conecten con destinos culturales e históricos de México, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Cancún.

El acuerdo garantiza que los viajeros puedan realizar sus trayectos con un solo boleto de avión y documentación de equipaje desde origen hasta destino, lo que se traduce en una experiencia más ágil y eficiente. Además, los miembros de Aeroméxico Rewards y Eurobonus podrán acumular y redimir puntos, acceder a abordaje prioritario y disfrutar de salones premier gracias a los beneficios de la alianza SkyTeam.

Impacto en las conexiones entre México y Escandinavia

Esta colaboración entre Aeroméxico y SAS representa un paso significativo para mejorar las conexiones aéreas entre México y Escandinavia, ofreciendo a los pasajeros una experiencia de viaje más fluida y cómoda.