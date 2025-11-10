Anuncian vuelo que conectará Monterrey con París a partir de 2026

Aeroméxico anunció la apertura de una nueva ruta internacional que unirá directamente a Monterrey con París, Francia, a partir del 2026. Otra ruta que abre es de la Ciudad de México a Barcelona, España.

El nuevo vuelo operará, a partir del 13 de abril del próximo año, tres veces por semana entre el Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY) y el Aeropuerto Charles de Gaulle (CDG), utilizando aviones Boeing 787 Dreamliner. La empresa proyecta ofrecer más de mil 500 asientos semanales en la nueva ruta.

De acuerdo con la aerolínea, esta nueva conexión impulsará la proyección internacional de Monterrey y de toda la región norte del país, al facilitar el acceso directo a Europa gracias a las conexiones con los socios de SkyTeam en el aeropuerto Charles de Gaulle.

La compañía también anunció la apertura de otra ruta entre Ciudad de México y Barcelona, prevista para iniciar el 28 de marzo de 2026, con lo que Aeroméxico reforzará su presencia en Europa y ampliará las oportunidades de viaje para turistas y empresarios mexicanos.

¿Qué otras rutas ofrece Aeroméxico hacia Europa?

Sumado a las rutas existentes hacia Madrid desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la aerolínea ofrecerá hasta 40 vuelos semanales hacia España durante el verano de 2026. Con estas incorporaciones, Aeroméxico incrementará su capacidad de asientos hacia Europa en 11% respecto al año anterior.