AICM regresará seis horarios de aerolíneas estadounidenses

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) regresará seis horarios de despegue y aterrizaje, conocidos como slots, a aerolíneas estadounidenses.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina no detalló cuándo se devolverán estos slots ni a qué aerolíneas.

¿Qué aerolíneas recibirán los slots en el AICM?

Sin embargo, se sabe que las aerolíneas United, American y Delta fueron las que perdieron horarios durante el segundo recorte operativo del AICM en 2023.

El 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que como parte de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) para resolver el diferendo aéreo entre ambos países, se devolverán slots a aerolíneas estadounidenses.

A finales de octubre, el DOT revocó el permiso para operar 13 nuevas rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, algunas partían desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); y advirtió que no permitirá el transporte de carga combinada, es decir, pasajeros y carga, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Estados Unidos.

Detalles sobre las negociaciones con el DOT

En una reunión con medios, Esteva Medina comentó que se prevé un acuerdo con el DOT, antes de la Copa Mundial FIFA 2026. "Se va a llegar a un acuerdo, vamos a encontrar la manera en que se beneficie a los pasajeros", indicó Esteva.

El funcionario comentó que las conversaciones con su contraparte en Estados Unidos continúan y que el gobierno mexicano ha podido exponer las medidas tomadas durante la administración anterior en el AICM.

Asimismo, informó que se adquirirá un nuevo software para la asignación de horarios en el AICM que sigue las prácticas internacionales en respuesta a los reclamos de las aerolíneas sobre la asignación de slots.

Impacto de la devolución de slots en el transporte aéreo

En tanto, las pláticas con el DOT continúan para responder a las preocupaciones de Estados Unidos en materia aeronáutica.