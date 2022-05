Advierten peligro por el comercio informal

El 19 de enero, un incendio evidenció las complicaciones.

"Esto ya lo sabíamos nosotros, era una bomba de tiempo el tener un material flamable, a la vista y sin cuidado; el 19 de enero fue la gota que derramó el vaso para nosotros", expresó Francisco Gutiérrez, vecino de la zona.

En la Calzada, un incendio que comenzó en una fábrica de bicicletas consumió tres inmuebles que ardieron por más de un día y que tardó más de una semana en contenerse. Uno de los obstáculos para mitigar el fuego fue precisamente las tarimas, dijo la Alcaldesa Margarita Saldaña.

Ante la falta de acción de las autoridades y la ausencia de operativos, los cuales analiza la administración actual, los habitantes han creado un portal web llamado Vecinos Coltongo, donde denuncian estos hechos.

Acusaron que han recibido amenazas y agresiones por parte de los comerciantes. Narraron que después del incendio y por el contenido de su página web, una mujer trans fue golpeada en un terreno de la zona y abandonada con lesiones dentro de una bolsa, como consecuencia de tomar una foto a los comerciantes.

La vecina fue hospitalizada producto de las heridas y abandonó la colonia por temor a represalias.

"Es el hogar en el que vivimos, no podemos vivir cercados, no podemos vivir dentro de un acoso, de un problema que todo mundo lo conoce, pero que en nuestra Alcaldía no es visto como tal el problema", indicó el colono Francisco Gutiérrez.