Advierten en INE cárcel por acarrear votantes

"Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto", afirmó sin mencionar el nombre del morenista.

Durante la sesión permanente del Consejo General, el PAN y PRD acusaron a Morena de acarrear a electores y presionarlos con los programas sociales para que acudan a las urnas.

En respuesta, Murayama recordó que una votación válida es aquella en la que no se inhibe la participación ni se acarrea.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, presentó en la Unidad Técnica de lo Contencioso, una denuncia formal contra el líder de Morena, Mario Delgado, por trasladar a votantes a las urnas.

Esto luego de que el propio dirigente morenista publicó en sus redes sociales que traslado a capitalinos a sus casillas en una combi, la cual tenía escrito en las ventanas "Vota Libre ¿Quieres votar? ¡Yo te llevo!".

Ávila también exigió que el INE investigue si dicha unidad, en la que caben 12 personas, se pagó con recursos del partido, además de que se le dé vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

"El líder de Morena está cometiendo un delito fragrante, lo está publicitando. Cuando nos quieren decir los representantes de Morena que no son iguales, no, no lo son, son peores.

"Si bien en el pasado había acarreo de votos, jamás creí ver a un líder de un partido haciéndolo directamente. Lo está haciendo cínicamente", afirmó el perredista.

Demandó al INE solicitar a la FEDE actuar de oficio sobre este caso, aunque, reconoció, lo más probable es que no haga nada, pues no ha resuelto ni una queja sobre la elección del 2021.

En respuesta, el representante suplente de Morena, Eurípides Flores, argumentó que a él también deberían llevarlo a la cárcel, pues le dio un raid al diputado Mario Llergo a votar a una casilla especial.

"De ninguna manera Mario Delgado ha incurrido en algún delito. Como yo llevé al representante propietario, nos vemos en tribunales", dijo sonriendo.

El PAN afirmó que es tal la desesperación de Morena para que vaya gente a votar, ante la baja afluencia, que el propio Delgado está violando la ley de manera "cínica".

"Es tal su desesperación de Morena que se ha visto su Presidente nacional de acarrear votantes, espero que no sea un asunto de cinismo o reto a la autoridad, sino un asunto de desesperación. Ni así le van a dar los números", soltó el panista Víctor Hugo Sondón.

El PRD también presentó este domingo una denuncia contra el Canciller Marcelo Ebrard, por diversos mensajes en sus redes sociales llamando a los ciudadanos a votar, por lo que pidió al INE que de inmediato le llamen la atención al titular de la SRE.