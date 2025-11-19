Alertan por falsos gestores para regularizar concesiones de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una advertencia a los usuarios de aguas nacionales, especialmente a pequeños productores agrícolas, por el aumento de personas y empresas que se hacen pasar por gestores para supuestamente regularizar concesiones o resolver trámites hídricos.

¿Qué ocurrió?

En un comunicado, la dependencia explicó que ningún trámite requiere intermediarios o gestores, pues todos pueden realizarse directamente en los organismos de cuenca, direcciones locales o en la página oficial de la institución, donde se ofrece asesoría gratuita y personalizada.

Indicó que este llamado ocurre en medio del proceso para adherirse al Decreto de Facilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que otorga seis meses para actualizar o regularizar títulos de concesión.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Reiteró que para apoyar a los pequeños productores en esta tarea, Conagua y la Secretaría de Agricultura instalaron más de cien módulos destinados a agilizar estos procedimientos sin costo. La institución añadió que también avanza en la simplificación de otros trámites, los cuales pueden gestionarse directamente en los Centros Integrales de Servicios y reiteró su exhorto a no caer en engaños, por lo que pidió denunciar cualquier intento de extorsión relacionado con supuestos gestores o intermediarios.