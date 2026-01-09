Claudia Sheinbaum critica dichos sobre empleo del narco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó los dichos de Adriana Marín, colaboradora de la Coordinación de Comunicación Social del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien en noviembre pasado declaró que "el narcotráfico es uno de los principales y mayores empleadores a nivel nacional y que recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas".

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el narcotráfico?

"Muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en Acapulco, Guerrero.

"No es deseable, entonces nosotros lo que hacemos es trabajar para que eso no ocurra, para que ningún joven se acerque a la delincuencia, suponiendo que es una opción de vida cuando en realidad es una opción de muerte o de encarcelamiento, porque ese es el destino de cualquiera que entre a un grupo delincuencial", agregó.

Acciones de la autoridad ante el narcotráfico en México

La Mandataria federal indicó que después se dará información de las desapariciones en el país y destacó "el gran trabajo" de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el tema, así como el acercamiento con los colectivos de familiares de personas desaparecidas.