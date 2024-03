Admiten amparo a familia LeBarón contra presunta omisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo que la familia LeBarón tramitó contra la presunta omisión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de publicar cifras reales de homicidios y otros delitos.

Adrián y Bryan LeBarón acusaron que los reportes diarios de asesinatos, que son públicos, no reflejan la realidad y sus cifras son alteradas a la baja.

Ejemplificaron que el día de la masacre de sus familiares, en noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora, asesinaron a 9 personas, pero en los registros del conteo diario de víctimas, aparecen sólo 5 víctimas.

En el llamado "Culiacanazo", el gobierno tiene registro de 3 muertes, pero fueron 8; en la masacre de Celaya de 2022, mataron a 11 personas y reportaron 9, señalaron.

Ante esta situación, Adrián LeBarón afirmó que su familia no acepta que se escondan a los desaparecidos ni a los muertos, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no esconderse en su soberbia.

"Nos admitieron un amparo que podría ser de los más importante de este tiempo. Nosotros no aceptamos que nos escondan a los desaparecidos ni a los muertos. Así que le pedimos a los jueces que le hagan decir la verdad y lo admitieron, admitieron un amparo para que diga lo que realmente pasa. Le pido que no se cierre, que admita su error, que no se esconda en su soberbia de gobernante, le ofrezco mi mano franca para ver cómo le hacemos. No escondamos los muertos, porque quienes no los olvidamos, nos convertimos en sus fantasmas", declaró.

"La pregunta es: ¿Podría decirnos a los ojos que tiene otros datos? Ya estuvo de tanto teatro, si no pudo, no esconda las cifras, usted tenía el diagnóstico correcto del país, pero las soluciones no. Llévese a su rancho la estrategia y ojalá así descanse su conciencia, pero ya sabe que no, los mexicanos de bien tenemos otros datos y son los reales", declaró Bryan LeBarón.