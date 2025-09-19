Veracruz. Entre 2019 y 2020 se detectaron 2 casos de huachicol fiscal

El exdirector de la Administración General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, reveló que durante su gestión (mayo del 2019 a abril del 2020), detectó dos casos de buques cargueros que buscaban evadir el pago de impuestos por importación de gasolinas o diésel.

El actual secretario general de Gobierno de Veracruz recordó que detectaron un caso en los puertos de Tuxpan-Veracruz y uno más en el Pacífico, donde declaraban que transportaban aceites en lugar de gasolina o diésel, con lo cual buscaban evadir el pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

"Mi paso por la aduana, donde me hizo la distinción el presidente Andrés Manuel López Obrador de ese cargo, tuvimos la oportunidad, en nuestro trabajo cotidiano, de atender (el tema)", expresó el funcionario estatal.

Detalló que uno de esos casos era un carguero que llegó al puerto de Tuxpan e intentó fallidamente falsificar su contenido de carga, por lo que luego se trasladó al puerto de Veracruz, pero fue detectado y sancionado.

"Le hicimos el procedimiento legal y fue detenido porque falsificaban el contenido en vez de declarar diésel y gasolinas que no declaraban el IEEP, declaraban aceites", explicó.

Un segundo caso, agregó, ocurrió en el Pacífico, donde también sancionaron al carguero que buscaba evadir impuestos.

"Yo lo denuncié, incluso hay carpetas que denuncié y se hicieron las detenciones, en Veracruz se hicieron las detenciones, se detuvo el buque y tuvieron que pagar y otro que tuvo que pagar millones de pesos en el Pacífico por falsedad en declarar los contenidos, las aduanas es un tema delicado a nivel mundial y México no está exento", aseguró.

En ese sentido, consideró que debería generalizarse el pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para ese tipo de productos, lo cual evitaría intentonas por evadir el pago de dicho gravamen.