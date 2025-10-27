Salinas va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos

Grupo Salinas reiteró su disposición a pagar sus adeudos pendientes ante el SAT y argumentó que sí hubo acuerdos en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"El acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho. En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado", dijo la firma propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego en un comunicado.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Grupo Salinas dijo que, frente a la sistemática persecución en su contra, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En respuesta a los señalamientos hechos por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, el día de hoy en la conferencia matutina del gobierno de México, la empresa reiteró su voluntad de pago de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias de los tribunales, en donde se establece que no procede el doble cobro.

"Es por ello que nuestras empresas enviaron oficios al SAT solicitando el ajuste de los créditos fiscales y la construcción de un espacio de diálogo para implementar las resoluciones anteriormente referidas", detalló.

¿Qué consecuencias tiene esta situación?

La compañía resaltó que resulta preocupante que, desde una postura de prejuicio y desde la más alta tribuna del país, la Procuradora Fiscal descalifique su derecho al acceso a la justicia. "Más aún que instruya al SAT a que se nos niegue el derecho constitucional de petición", dijo.