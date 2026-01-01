Cierra 2025 con figuras intocables

El año 2025 cierra con personajes polémicos intocables por el régimen de Morena, a pesar de ser figuras que estuvieron en el centro de la polémica o por estar señalados o denunciados por su presunta responsabilidad o involucramiento en actos ilegales o por ser atrapados en conductas que contradicen los valores que impulsa la llamada Cuarta Transformación.

¿Qué escándalos rodean a Adán Augusto López?

Uno de los actores políticos más relevantes que han estado en el ojo del huracán durante este año es el líder del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Adán Augusto López, luego de la aprehensión de Hernán Bermúdez Requena, presunto dirigente del grupo criminal de La Barredora, a quien designó en 2019 como su secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco. Aunque existen denuncias penales contra López Hernández, no hay una sola imputación formal de las autoridades contra el líder parlamentario, quien ni siquiera ha sido llamado a declarar por la Fiscalía de Justicia del Estado de Tabasco o por la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalles sobre el huachicol fiscal en México

Uno de los casos más escandalosos en este sexenio es el del huachicol fiscal (contrabando de combustible), en el que se descubrió un esquema para traficar gasolina en grandes embarcaciones simulando que son lubricantes para evadir el pago de impuestos. En marzo de este año, en un operativo realizado por el gabinete de seguridad del gobierno federal, se decomisaron 10 millones de litros de combustible y seis meses después, en septiembre, fueron detenidas 14 personas por este delito, incluido Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Su hermano Fernando Farías Laguna tiene orden de aprehensión, pero no ha sido detenido y en octubre pasado pagó una fianza para evitar su captura.

Controversias de los hijos de AMLO en el gobierno

Los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador también han estado envueltos en el escándalo por supuestamente beneficiarse con la licitación de obras, al adjudicar contratos a personajes cercanos. En julio pasado, llamó la atención la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán en la Asamblea Nacional de Morena. Días después, se conoció que el hijo del expresidente se encontraba de vacaciones en Japón, donde se hospedó a todo lujo en el hotel The Okura Tokyo, con un gasto de 177 mil pesos, junto con Daniel Asaf, jefe de la ayudantía del expresidente de la República. Mientras que el hijo mayor del expresidente López Obrador, José Ramón, también ha estado en el centro de la polémica por su estilo de vida nada austero, a pesar de que no se le conoce un empleo estable que le brinde ingresos abundantes. Recientemente fue captado en video al salir de la tienda italiana Loro Piana, en Houston, Texas, una de las más costosas del mundo.

Si de escándalos se habla, el senador Gerardo Fernández Noroña no se queda atrás. El morenista pasó de ser un férreo crítico de los abusos, los excesos y la corrupción de los funcionarios del gobierno a un amante de los viajes al extranjero. Fernández Noroña salió varias veces del país durante su presidencia en el Senado de la República y lo hizo a todo lujo, pese a que su partido, Morena, impuso a sus militantes la obligación de ser austeros. Sin embargo, el escándalo mayor de Fernández Noroña tiene que ver con el crédito hipotecario que supuestamente le otorgó alguna institución financiera para adquirir una casona de 12 millones de pesos en el pueblo mágico de Tepoztlán, en Morelos.