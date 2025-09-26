Adán Augusto López niega omisión de declaración de 79 mdp

Adán Augusto López niega omisión de declaración de 79 mdpAdán Augusto López, representante de Morena en el Senado de México, enfrenta críticas por supuesta falta de transparencia en sus declaraciones financieras
Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp
Viernes, 26 de septiembre de 2025 13:11 | Información General | SENADOR-ADAN AUGUSTO
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que es falso que no haya declarado la recepción de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024, y afirmó que se trata de un "ataque de la derecha conservadora".
