No puede vetar al PAN, afirma Adán Augusto

El senador Adán Augusto López Hernández descartó la posibilidad de atender la solicitud del expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para que la bancada del PAN sea excluida de las reuniones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, por el supuesto comportamiento "irrespetuoso" de la senadora Lilly Téllez durante las sesiones del pleno.

¿Qué ocurrió?

En conferencia de prensa, el presidente de la Jucopo explicó que marginar a algún grupo parlamentario sería violatorio de la Ley Orgánica del Congreso, que garantiza a todas las fuerzas políticas representadas su derecho a integrar esos órganos. "No podemos o no tenemos facultades, el presidente de la Junta de Coordinación Política, para desconvocar o para negarle al representante del grupo parlamentario la participación en las sesiones de la Junta de Coordinación Política. Entiendo la posición política de Gerardo (Fernández Noroña), y más allá de que yo comparta o no su posición política, legalmente no podría hacer algo de lo que pide", puntualizó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

López Hernández enfatizó que la participación de todos los grupos parlamentarios es fundamental para el funcionamiento del Congreso. La solicitud de Fernández Noroña, aunque comprensible desde un punto de vista político, no puede ser atendida debido a las normativas que rigen el trabajo legislativo.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este incidente pone de manifiesto las tensiones entre los diferentes grupos parlamentarios en el Senado, especialmente en un contexto donde el comportamiento de los legisladores es objeto de escrutinio público. La defensa de la participación de la bancada del PAN por parte de López Hernández subraya la importancia de mantener un diálogo abierto y respetuoso en el ámbito legislativo.