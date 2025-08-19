Presidenta de Morena afirma: Adán Augusto López se mantiene como coordinador

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que en la reunión con Adán Augusto López se haya tocado el tema de su posible salida como coordinador de los senadores de Morena, ya que no le correspondería la decisión, pues él fue electo por los legisladores.

"No se tocó el tema de dejar su cargo", dijo la Presidenta ante los cuestionamientos de la posible salida de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado después de la orden de aprehensión liberada en contra del que fuera su Secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado de ser el líder de la agrupación criminal "La Barredora".

"Todo tiene que ser con sustento, por eso no tocamos ese tema, le corresponde a la Fiscalía del estado de Tabasco, y a la Fiscalía General de la República. Él fue electo como coordinador por los senadores de Morena. Porque antes se creía en el dedazo del Presidente en todos lados, él fue electo por los senadores de Morena y nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer", añadió.

La Presidenta aclaró que la conversación con Adán Augusto fue sobre la agenda la legislativa y reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas tienen que presentar pruebas sobre los vínculos de delincuencia organizada de Bermúdez Requena, su ex Secretario de Seguridad.

"No, hablamos de la agenda legislativa. Están varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Va una última iniciativa que tiene que ver con la Ley de Amparo porque es parte de la reforma al Poder Judicial, vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas y vamos a enviar también el Paquete Económico. Hablamos de eso. También se mencionó lo de la reforma electoral de que iban a reunirse pronto con la Secretaria de Gobernación", declaró.

"Yo lo he dicho varias veces. Aquí el tema es ¿quién hace las investigaciones en nuestro País de acuerdo con la Ley? Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales que tengan que ver con asuntos de delincuencia organizada o delincuencia del fuero común. En el caso del ex Secretario de Seguridad hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Tabasco, entonces cualquier cosa que tenga que declarar el Senador, pues que declare", agregó.