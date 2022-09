Acusan ocurrencia con nuevo plan de estudios

"Es sumamente retórico y hasta ridículo en su arrogancia académica hablar de justicia, de colonización e interculturalidad abstractas cuando, por decisiones del Ejecutivo, se recorta la jornada ampliada, se quita la alimentación de las escuelas, se desfonda la educación indígena y también para personas con condiciones de discapacidad y se descuida la educación inicial", expuso la directora de Activación de Agentes en esa organización, Laura Ramírez.

"Y mientras tanto, dar gusto a la soberbia de hacer nuevos libros para el último año del sexenio"

Ramírez y el director de investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, acusaron que a la fecha la SEP no tiene un registro del rezago que causó la suspensión de clases presenciales por la Covid-19 ni una cifra exacta del nivel de deserción.

"¿Qué tan grave es el rezago? Se tendrá que ir midiendo, vamos viendo cómo se va presentando", dijo en su primera entrevista, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez.

Según el anuncio de la Secretaría, en dos meses se espera hacer una evaluación del retraso, aunque no ha precisado qué se hará para nivelar los conocimientos en los 29 millones de alumnos de educación básica.

Sin embargo, la nueva titular ha dicho que con el plan piloto que se implementará en 900 escuelas del País, se busca una educación en la que no rija el individualismo, la competencia ni las capacidades individuales.

"Nosotros le pedimos a la SEP que hagan un diagnóstico de cómo estamos iniciando el ciclo escolar, porque no lo han hecho. No sabemos cuántos estudiantes realmente han abandonado. Tampoco sabemos el número de escuelas que siguen con problemas para su funcionamiento adecuado", afirmó Ruiz.

"Lo que es un hecho es que en prácticamente la mitad de las entidades federativas van a encontrar escuelas que tienen algún tipo de problema no solo de falta de infraestructura adecuada sino también problema de falta de maestros".

En conferencia de prensa, el investigador aseguró que en los primeros cuatro años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se redujo en 34 mil millones de pesos el presupuesto para la educación básica, a 232 mil 455 millones.

"Esto se explica en parte porque seguimos teniendo escuelas en mal estado y porque se les ha reducido la provisión de bienes y servicios", dijo.

Aunque el Gobierno presume que ha invertido 36 mil millones de pesos en el programa la Escuela es Nuestra, precisó, solo se ha logrado conectar a 4 mil 553 escuelas a la red de agua potable y 34 mil continúan sin ese servicio.

Los investigadores de Mexicanos Primero consideraron que es más urgente enfocar los recursos de la SEP a solucionar el rezago, la falta de infraestructura y de maestros, antes que un plan de estudios que, además, calificaron de retórica.

"Parece un distractor", expresó Ramírez.

"Ya llevamos dos años de escuelas cerradas, un ciclo escolar completo de escuelas parcialmente abiertas o abiertas de manera escalonada y desafortunadamente no hemos visto una respuesta centrada en la crisis educativa", advirtió.

No hemos visto decisiones enfocadas al aprendizaje y su recuperación, expresó la investigadora, pero sí muchísimo tiempo, energía social y voluntad política para que salgan estos planes y programas que están hechos "al aventón".

"Vemos muchos problemas para la implementación de esta propuesta que lanzó hace dos semanas la Secretaría de Educación Pública. No solamente por la poca claridad que se mostró en los textos del plan, sino porque se presentó algo inacabado", mencionó Ruiz.

"Se ve que no tienen la experiencia ni el conocimiento de cómo se debe realizar, porque no les dio tiempo y entonces presentaron algo inacabado, dejándole todo el resto de la formulación de los programas por grado escolar a una Secretaria nueva, que está iniciando su gestión, lo cual me parece muy poco responsable".