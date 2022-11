Acusa Oposición albazo en reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO

Diputados de Oposición acusaron a Morena y a su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, de violentar el proceso que las bancadas aprobaron para encauzar la reforma electoral.

Denunciaron que a pesar de que el Grupo de Trabajo creado a iniciativa de Mier para elaborar un dictamen de consenso no se ha reunido, Morena ya anunció que en cinco días circulará una propuesta que prevé aprobar en comisiones con el voto de sus aliados.

La bancada mayoritaria, por su parte, informó que ya trabajan en un proyecto de dictamen que incluirá los ejes fundamentales de la propuesta presidencial y reconocieron que consideraron innecesario sentarse a discutir con la Oposición, que ha reiterado su voto en contra de la reforma constitucional.

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, acusó al coordinador de Morena de incumplir su palabra, porque el 25 de noviembre pasado, en el anuncio de la conformación del grupo de trabajo, planteó abiertamente su compromiso de construir una reforma electoral de consenso y evitar cualquier imposición de la mayoría mecánica.

Integrante del grupo, informó que a casi un mes de su conformación éste no se ha reunido y ni siquiera les han entregado un compendio de las iniciativas constitucionales y las leyes secundarias que se encuentran en la Cámara de Diputados, y que serían parte del dictamen.

"No hemos tenido sesión en la Comisión de Reforma Político-Electoral ni tampoco en la mesa de trabajo. No hemos recibido siquiera un pequeño compendio con las iniciativas constitucionales y en leyes secundarias, algún comparativo con las ideas sobre las cuales se pudiese coincidir entre todos los grupos parlamentarios. No hay absolutamente nada, y eso evidencia que estamos, de nuevo, ante una simulación por parte de la mayoría oficialista", sostuvo.

Recordó que en la Cámara de Diputados existen 51 iniciativas de reforma constitucional y 57 a las seis leyes vinculadas con el proceso político-electoral de todos los grupos parlamentarios.

Sin embargo, dijo, Morena ya anunció que presentarán su propuesta el próximo 23 de noviembre, cuyos términos se desconocen.

"Quien debiera llevar la discusión es la Comisión de Reforma Político-Electoral, de la cual soy integrante, y no nos han informado absolutamente nada", señaló.

El diputado de Morena, Hamlet García, indicó que su fracción ya trabaja en un dictamen que abordará los ejes fundamentales de la iniciativa del Presidente con el objetivo de que circule la próxima semana.

Detalló que el dictamen que forma parte del plan A del Presidente y Morena, incluirá líneas estratégicas entre las que se encuentran la disminución en el número de diputados y senadores, la reducción del financiamiento de los partidos, la eliminación de los OPLES y de los tribunales electorales locales, y otros temas que generen ahorros sustanciales.

García recordó que en las Comisiones para la Reforma Político-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación, Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para que el dictamen sea aprobado sin contratiempos y pueda someterse al pleno.

Reconoció que el Grupo Especial de Trabajo no llevó a cabo ninguna reunión porque su bancada valoró innecesario sentarse a discutir con la Oposición, que ha reiterado su posición en contra de la propuesta del Ejecutivo federal.

"Por un lado, la Oposición dice que quiere participar en la mesa y, por otro lado, en declaraciones públicas dice que va a votar en contra de la iniciativa. ¿Entonces, para qué nos sentamos si ya anunciaron que van a ir en contra?", dijo.

El morenista dudó que el domingo 27 de noviembre pueda haber contingencia ambiental, como se decretó previo y durante la marcha en defensa del INE, porque el aire va a limpiarse gracias al puente del 20 de noviembre.

En su turno, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, acusó a Morena de apresurar los tiempos para darle gusto al Presidente en sus propósitos de tener reglas que le garanticen "un títere" en la Presidencia de la República, y contrarrestar la posibilidad de que haya fuerzas que puedan ser competitivas con las mismas reglas con las que él ganó.

"No se está tomando en cuenta a todos y a todos no digo a los partidos, a la sociedad. Los puntos de vista que se han visto reflejados en todos los ámbitos: en el académico, en el social, en la calle. En los espacios donde la opinión pública puede influir, dicen que hay opiniones divergentes a la opinión del Presidente", afirmó.

El legislador dijo que coincide en que habría sido oportuno al inicio del sexenio que el INE presentara un programa de austeridad que incluyera el recortes de sueldos y gastos.

Sin embargo, señaló que incluso los consejeros impulsados por Morena han dado ejemplo de ostentación.

"Ahí los que han dado ejemplo de ostentación han sido los que ha puesto la sociedad y los que han puesto ustedes, pues qué les parece, por ejemplo, la boda de la consejera en Guatemala, pues esa la propusieron y la pusieron ustedes, eso no es austeridad, es la gente que también ustedes han promovido", indicó.