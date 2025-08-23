Acusa Morena a Téllez de traición a México

"Creo que no hay nadie en este país que odie más a México y que odie más a los mexicanos que Lilly Téllez", afirmó la líder nacional del partido, Luisa María Alcalde.

Ante ello, exigió abrir el debate sobre la eliminación de legisladores plurinominales.

"Increíble, Lilly Téllez lleva más de tres entrevistas a Fox News, en Estados Unidos, pidiendo que se intervenga en nuestro país. Una senadora que, lejos de ser una digna representante, es capaz de traicionar a la patria y eso se lo va a cobrar el pueblo", advirtió Alcalde en conferencia desde Pachuca, Hidalgo.

Durante su mensaje, acusó que tanto Téllez como Ricardo Anaya aprovechan el fuero tras llegar al Congreso por la vía plurinominal, sin haber sido electos por voto popular.

"Aquí entra la discusión de la reforma electoral, hay que discutir si queremos seguir teniendo este tipo de representantes populares que llegan impuestos en listas por los dirigentes de los partidos", señaló.

Alcalde aclaró que Morena defiende la libertad de expresión, pero advirtió que no puede ser excusa para desinformar o atacar al país desde el extranjero.



