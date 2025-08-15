Acuerdan México y Guatemala reforzar seguridad fronteriza

Los gobiernos de México y Guatemala acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad fronteriza, con la reactivación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la revisión de su protocolo de operación, como parte de una agenda bilateral que también incluye migración, infraestructura y medio ambiente.

Durante una reunión bilateral, en el corazón de la Selva Maya, la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, coincidieron en que la frontera común debe ser un "espacio de paz" y de protección para las personas, así como un punto de coordinación en el combate al crimen organizado transnacional.

El acuerdo contempla mantener y ampliar los mecanismos de diálogo entre comandantes de unidades militares fronterizas, jefes de Estado Mayor y otras autoridades locales, así como fortalecer la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia de México y sus contrapartes guatemaltecas.

Sheinbaum informó que en octubre se realizará en México una reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad con la presencia de los gabinetes de ambos países para dar seguimiento a los compromisos.

"En esta visita, reafirmamos compromisos concretos en seguridad para que nuestras fronteras sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra su bienestar", dijo la Mandataria.

Arévalo subrayó que la colaboración en seguridad se enmarca en el respeto a la soberanía de cada nación y en la necesidad de dar una respuesta efectiva a las amenazas comunes, como el narcotráfico.

"Reiteramos nuestro compromiso inequívoco con el combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada", sostuvo el Presidente.

Los acuerdos bilaterales incluyeron la elaboración de un protocolo binacional de repatriación de migrantes, un programa de trabajo temporal, proyectos ferroviarios y energéticos, así como la iniciativa trinacional de conservación de la Gran Selva Maya.

En el caso del protocolo binacional de repatriación, el objetivo será establecer procedimientos claros y coordinados para el retorno de personas migrantes, garantizando su seguridad, el respeto a sus derechos humanos y condiciones dignas durante el proceso.

El instrumento estará a cargo de los institutos de migración de ambos países, que iniciarán de inmediato la redacción con base en mecanismos ya existentes.

También incluirá medidas para la protección de nacionales en el exterior, migrantes en tránsito y connacionales en retorno, así como lineamientos para la atención de personas desplazadas temporalmente por conflictos o emergencias.