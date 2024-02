Gobernador de Puebla celebra que se conjuró la huelga en Audi México

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, celebró que se conjuró la huelga en Audi México este domingo por la noche, al llegar a un acuerdo de aumento salarial.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 19 de febrero en Palacio Nacional, Salomón Céspedes destacó el aumento de 10.2% para los trabajadores de la planta en San José Chiapa, Puebla, distribuido 7.0% directo al salario y 3.3% en prestaciones.

"Se logró atraer una nueva inversión de Volkswagen de México por 942 millones de dólares para potenciar la electromovilidad en el estado, y que pase la planta de autocumbustión a electromovilidad", destacó.

Ante López Obrador, el mandatario poblano resaltó la construcción de diversas obras y ratificó que su gobierno seguirá siendo fiel a los valores de no mentir, no robar y no traicionar.