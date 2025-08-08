Deuda hídrica con EU pone en riesgo Presa El Cuchillo

A menos de tres meses de que venza el plazo para que México salde la deuda hídrica quinquenal que tiene con Estados Unidos, en la que aún adeuda mil 259.2 millones de metros cúbicos, está nuevamente en riesgo el agua de la Presa El Cuchillo, usada para consumo humano en el área metropolitana de Monterrey.

En lo que va del año, este embalse ya ha liberado al menos 260 millones de metros cúbicos, una parte presuntamente usada para ese compromiso internacional, luego de que la Cuenca del Río San Juan -en la que se encuentra- fue incluida para los pagos en la Minuta 331, que se firmó en noviembre pasado.

Luego de padecer una prolongada sequía en Nuevo León, El Cuchillo recuperó apenas el año pasado significativamente su nivel de llenado con la tormenta "Alberto", y ayer reportaba 833 millones de metros cúbicos, con los que estaba al 74 por ciento de su capacidad.

Además de que la presa de Nuevo León podría usarse para enviar agua a Estados Unidos, su nivel actual cumple con el criterio para que también se le extraiga agua en noviembre como parte del acuerdo que tiene con Tamaulipas y surta a la Marte R. Gómez.