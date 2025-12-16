México-EU acuerdan sanear el río Tijuana

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció este lunes la firma de un acuerdo con el gobierno mexicano para revertir la contaminación del río Tijuana, afluente que nace en México y cruza hacia el estado de California. La llamada Minuta 333 es resultado de negociaciones bilaterales dentro de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, tras el memorando de entendimiento firmado en junio pasado por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el director de la EPA, Lee Zeldin.

¿Qué compromisos incluye la Minuta 333?

El nuevo acuerdo contempla compromisos previamente pactados, entre ellos el análisis de viabilidad técnica y financiera para la instalación de un emisor submarino en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de los Buenos, así como una inversión estimada en 700 millones de dólares, con evaluaciones a cargo del Banco de Desarrollo de América del Norte. Asimismo, se prevé la ampliación de la capacidad de tratamiento de dicha planta para procesar más de 1.900 litros por segundo, lo que representa un aumento de 1.100 litros respecto a su capacidad actual. El documento también establece la elaboración de un cronograma de limpieza rutinaria y un esquema de reparto de costos para las labores de saneamiento y dragado de sedimentos del río, cuya contaminación ha generado constantes quejas en comunidades del sur de California.

Detalles sobre la inversión y capacidad de tratamiento

Como parte de los compromisos asumidos, México se encargará de la construcción y mantenimiento de la cuenca del Cañón Matadero, obra que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y deberá concluirse antes de la temporada de lluvias de 2026. Para ello, se habilitará una cuenta específica en el Banco de Desarrollo destinada a financiar la operación y mantenimiento, así como a garantizar la vida útil de la infraestructura.

Impacto del acuerdo en la comunidad de California

El acuerdo se da en un contexto de tensiones recientes, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer un arancel del 5% a productos mexicanos si no se cumplía con la entrega de agua estipulada en el Tratado de 1944. Días después, el mandatario también presionó públicamente para que México resolviera los problemas de agua y alcantarillado en la zona del río Tijuana.