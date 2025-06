Trump reconoce labor de migrantes mexicanos en llamada con Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Donald Trump admitió durante la llamada que sostuvieron que muchas de las familias migrantes de México trabajan por el bien de Estados Unidos.

"Le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos. Mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias, se lo planteé y dijo: 'cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país'. Entonces, le planteé ese acuerdo general y él estuvo de acuerdo", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Ayer, Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con el Presidente Donald Trump en la que plantearon llegar a acuerdos pronto.

"Tuve una muy buena conversación telefónica con el Presidente Trump, quien me comunicó que tuvo que salir de emergencia por la situación en Medio Oriente.

"Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que hoy nos preocupan", posteó la Mandataria en su cuenta de X.

Para recibir la llamada, la Mandataria federal se ausentó en el arranque de la plenaria del encuentro de naciones, por lo que el asiento de México fue ocupado por el Canciller, Juan Ramón de la Fuente.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal contó que durante la llamada Trump le pidió que hiciera una visita por Washington tras la Cumbre del G7.

"Él tuvo que retirarse la noche anterior, después de algunas reuniones que tuvo por la situación en Medio Oriente, que -ya saben- acá la Oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros. En comunicación con su equipo, para ver cómo, recuperamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las dos de la tarde del lugar donde estábamos.

"En Washington para él eran las cuatro de la tarde, para nosotros las dos de la tarde y ahí -bueno- primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso, me dijo: '¿no puede pasar por Washington de regreso a México?' Le dije -bueno- no, no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos", relató.

La Presidenta Sheinbaum mencionó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a EU para avanzar en la construcción de un acuerdo global.

"Entonces, el viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el Secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes.

"Y, en el caso de seguridad y migración, que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado", agregó.