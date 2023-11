Encuestas de Morena, un acuerdo de unidad

Ciudad de México.- Las tensiones en el proceso interno de Morena retrasaron el anuncio de sus candidatos a gobernador en la Ciudad de México y otras ocho entidades mexicanas.

La lista de los nueve seleccionados se definirá por medio de encuestas, tal como se eligió la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia.

En esta ocasión, el partido oficialista se enfrenta a una serie de lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la paridad de género, y se ha blindado con la firma de un acuerdo entre sus aspirantes para dar fe de que conocen cada detalle del proceso y aceptarán los resultados de la elección interna.

En la capital del país, Clara Brugada y Omar García Harfuch sobresalen como los preferidos para alcanzar la boleta en las elecciones de 2024.

Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS muestra que García Harfuch, exsecretario de Seguridad en el Gobierno de Sheinbaum, lidera los sondeos con el 43% de las preferencias efectivas.

Después está la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, con un 31%. Le sigue Hugo López-Gatell, que fue subsecretario de Salud en el Gobierno de López Obrador, con un 17%. Luego está Mariana Boy, excandidata a la jefatura de Gobierno por el Partido Verde en 2018 con el 6%, y finalmente, el diputado Miguel Torruco con un 3%.





¿Cómo se eligen las candidaturas de Morena?

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó que la selección de las coordinaciones estatales es un proceso distinto al realizado a nivel nacional entre los meses de agosto y septiembre. "Aquí no hubo obligación de renuncias o de recorridos; hubo restricciones al tema de publicidad, pero las encuestas se pueden hacer desde el momento en que se publicaron los nombres finales, obviamente no se puede decir qué día. Lo único que no le revelamos a los aspirantes es cuándo se van a levantar las encuestas", señaló.





FIRMAN DOCUMENTO

Durante una conferencia de prensa el 16 de octubre, Delgado dijo que todos los aspirantes firmaron un documento donde aceptan que conocen el proceso y la metodología, y que van a aceptar el resultado de las encuestas así como los criterios de género añadidos por el INE.

El dirigente no dio a conocer los nombres de las casas encuestadoras, pero señaló que en varios Estados, son las mismas que participaron en la encuesta levantada a nivel nacional.