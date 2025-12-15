México y Estados Unidos alcanzan acuerdo sobre entrega de agua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en el acuerdo sobre el adeudo de agua con Estados Unidos se alcanzó sin que México entregue más agua de lo que corresponde conforme al Tratado de Agua de 1944.

Detalles del acuerdo sobre el adeudo de agua

La jefa del Ejecutivo federal señaló que tampoco se está dando el agua que no se tiene o que afecte al consumo humano y a la agricultura en México. "No se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino que se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del Tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el Tratado, y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México."

"Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos que en diciembre no se puede, no solamente no se puede físicamente, sino que además va a tener consecuencias si se hace en poco tiempo. Se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo", explicó.

Reacciones de Claudia Sheinbaum sobre la entrega de agua

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de la Unión Americana acusaba que México no quería entregar el agua que adeuda, pero afirmó que "no es que no hayamos querido entregar el agua, sino que no ha llovido suficiente."

"Entonces se llegó al acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo, porque se acuerda por quinquenio, pero ahora será a partir de la cantidad de lluvia que hay en cada periodo de lluvias, cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía," mencionó.