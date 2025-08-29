EU planteaba mayor intervención, pero dijimos que no.- CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum compartió que en las mesas de trabajo en materia de seguridad con Estados Unidos le plantearon una mayor intervención, pero que dijo que no, pues esa acción violaría la soberanía nacional.

"Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables. Nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento que ellos consideraban que no deberían de estar en este documento, al acuerdo que se llegó es muy bueno.

"Ellos planteaban mayor intervención en nuestro País y nosotros dijimos que no", afirmó.

Sobre el Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley en Temas de Seguridad, la Presidenta dijo que el acuerdo es similar al firmado en el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador llamado Entendimiento Bicentenario, y reiteró que se exigió el respeto a la soberanía.

"(Nos pusimos de acuerdo) En el marco de respeto a nuestra soberanía, eso es muy claro para nosotros. Jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio, jamás. Ellos pueden tener intención de hacerlo, pero nosotros les dijimos que no, que en ese marco no. Igual que las llamadas que he llegado a tener con el Presidente Trump, donde él dice '¿no quieren que le ayudemos con el ejército de los Estados Unidos?', le digo 'No, Presidente Trump, hay muchas otras formas de colaboración y coordinación, pero esa no'.

"Así está este entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos y nosotros que viene a cerrar el Secretario del Departamento de Estado y tiene que ver con colaboración, coordinación, cooperación, sin subordinación, y con el respeto a nuestra soberanía", precisó.

Asimismo, apuntó que la próxima visita de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, el próximo 3 de septiembre es para cerrar el Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley en Temas de Seguridad, y que este entendimiento al que llegó es "muy bueno".