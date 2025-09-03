Sheinbaum habla sobre gasolineros y precios de combustibles

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el acuerdo que firmó ayer con empresarios gasolineros para mantener un precio máximo de 24 pesos seguirá siendo voluntario y en donde destacó que participa el 98% de los gasolineros.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que los consumidores siempre van a encontrar una estación cuyos dueños hayan firmado el acuerdo y en donde el precio del combustible sea menor de 24 pesos.

"¿Va seguir siendo voluntario?", se le preguntó.

"Sí, participa el 98% de los gasolineros del país", explicó.

"¿Hay algún acuerdo ya para que el 2% se integre a este acuerdo?", se le insistió.

"No pues por eso lo presentamos aquí para que no compren gasolina o magna regular que cuesta más de 24 pesos, siempre van a encontrar una estación de servicio que haya firmado el acuerdo y que el precio sea menor a 24 pesos", contestó.

Se renueva acuerdo con gasolineros

Ayer en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se renovó con empresarios gasolineros del país el acuerdo para la estabilización del precio del combustible.

"Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina", destacó.

El pasado 27 de febrero, la mandataria y los empresarios del sector firmaron un acuerde para establecer de forma voluntaria el precio máximo de 24 pesos en la gasolina magna.

Lo anterior, con el fin de proteger a la economía de las familias mexicanas. En esa ocasión, la titular del Ejecutivo federal explicó que el acuerdo era por seis meses, y posteriormente sería evaluado.