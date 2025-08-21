Destaca trato con EU ante cierre de frontera por gusano barrenador

Tras la reunión que tuvo este miércoles con los gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango, con los que acordó un programa especial de apoyo para afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "es un proyecto muy bueno, estamos terminándolo".

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que ya hay un acuerdo con Estados Unidos, ante el cierre de la frontera para el ganado por el gusano barrenador.

"Ya hay un acuerdo de qué es lo que se tiene que cumplir, porque antes parecía muy subjetivo que cierren la frontera y bajo qué indicadores se abre o no. Entonces, ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no.

"Por supuesto, todos estamos por controlar esta plaga que es muy dañina, pero se avanzó mucho en los indicadores técnicos", dijo.

"Más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado, el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México", añadió.

Insistió la mandataria federal en que es un "programa muy completo" para apoyar la producción nacional de carne, aunque no dio un monto de inversión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la noche de ayer con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, así como con representantes de asociaciones de ganaderos, con quienes acordó un programa especial de apoyo para enfrentar el cierre de la frontera para la exportación de ganado impuesto por el gobierno de Estados Unidos por la plaga del gusano barrenador.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que con este programa especial para la ganadería se fortalece el Plan México.