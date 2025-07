Productores de tomate en Sinaloa temen por impacto del arancel

El diputado del PRI, Mario Zamora, advirtió que llegar a último trimestre del año con un arancel del 17 por ciento al tomate mexicano sería desastroso para los productores, por lo que llamó al Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, a ponerse las pilas y demostrar que tiene capacidad para defender a ese sector.

En entrevista, dijo que Sinaloa, su estado, es el mayor productor de jitomate, de ahí que prácticamente uno de cada dos que se exportan a Estados Unidos son de esa entidad y uno de cada dos que se comen en ese país proviene de México.

El legislador detalló que si bien la temporada fuerte de producción acaba de concluir, la próxima comenzará en octubre y se extenderá a alrededor de enero, es decir, durante el invierno en Estados Unidos.

Llegar a ese momento con un arancel del 17.09 por ciento como el que impondrá el Gobierno de Donald Trump a la mayoría de los tomates importados por el País, advirtió, sería desastroso para los productores sinaloenses.

"Si de por sí mi estado, por la situación que tiene es de los estados con los salarios más bajos, es de los estados que tiene menor crecimiento económico, es de los estados que hoy tiene la menor generación de empleo, todos saben lo que esta sucediendo en Culiacán y en una buena parte del estado con la seguridad, una increíble cantidad de negocios que han cerrado", expuso.

"En el caso del maíz también había una afectación, cayó la producción de manera importantísima, y si a eso le sumas una afectación en la industria del tomate, pues casi sería como ponerle el último clavo al ataúd, sería desastroso, sería una hecatombe".

Ayer lunes, el Departamento de Comercio estadounidense confirmó que se retira del acuerdo que evitaba una cuota compensatoria por supuestas prácticas de comercio desleal por parte de México, una acusación hecha por productores de Florida que data desde 1996.

Zamora opinó que el arancel no se entiende como una decisión económica, porque Estados Unidos no tiene la capacidad de producir los tomates que consume y tampoco hay actualmente quien supla a México como exportador.

"Estados Unidos no tiene la capacidad de producir los tomates que consume y requiere del tomate mexicano, sobre todo en el invierno. Florida que es el principal productor de ellos de tomate, en invierno no tiene las condiciones, no tuvo inversión ni la capacidad y la calidad que tienen los productores sinaloenses y mexicanos, entonces esperemos que sea un tema coyuntural", afirmó.

Para el legislador sinaloense, el tema de fondo es el involucramiento del Gobierno con los cárteles de la droga.

"Hagamos una cuenta general: el señor Mario Zambada, El Chapo Guzmán, Caro Quintero, prácticamente los narcotraficantes más poderosos que me digas ya están en los Estados Unidos detenidos, pero lo que no ha sucedido en México es que se haga una investigación y no han puesto sobre la mesa el involucramiento de políticos con el crimen organizado y con el narcotráfico y creo que Estados Unidos que cuenta, sin especular, pero por obvias razones podemos decir que cuenta con muchísima información, le está diciendo al Gobierno ya estuvo bueno", expresó.

El priista demandó al Secretario de Agricultura ponerse a chambear, ya que hay muchos argumentos para hacer ver a Estados Unidos que el tomate mexicano les conviene por precio, por calidad y por la cantidad que se produce en épocas como el invierno.

"Ojalá que el Gobierno se ponga las pilas y por eso el llamado al Secretario de Agricultura, creo que es una buena manera de calarse y de probar que tiene la capacidad para defender a los productores mexicanos", insistió.