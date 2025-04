Acude ´Cuau´, otra vez, a los juzgados

El diputado federal morenista, Cuauhtémoc Blanco, acudió -otra vez con fuero- a los juzgados de Atlacholoaya, en Morelos, para conocer la denuncia en su contra por violación en grado de tentativa contra su media hermana Nidia Fabiola "N".

El exgobernador llegó acompañado de su defensa legal y, supuestamente, en una audiencia solicitó a un juez acceso a la carpeta de investigación o conocer los términos de la denuncia.

En diversas imágenes se ve a Blanco en una sala de juicios orales sentado en el banquillo, donde generalmente toman lugar los acusados, situación inusual, pues en los juzgados no está permitido el ingreso de cámaras o celulares.

El juzgador recordó a Blanco que cuenta con fuero constitucional, por lo que no se atendió la petición de conocer del asunto en su contra, de acuerdo con fuentes locales.

En días pasados, la Sección Instructora y la mayoría del Pleno en la Cámara de Diputados desecharon el desafuero del morenista argumentando deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, por lo que en un nuevo procedimiento, el Fiscal General de Morelos integra una nueva carpeta contra el ex futbolista.

"Respecto al criterio (de mantener el fuero) considero que es lo correcto, hubo una suspensión porque se desechó el desafuero, hasta ahí estamos de acuerdo, pero Fiscalía no lo ha respetado, al no respetarlo, nosotros tenemos que defendernos y tener una defensa activa, para que ahora venga la Fiscalía a decir que no hay acto de molestia (en la integración de la carpeta), que todo es de manera subjetiva, que va a ver una revictimización si nos dan copias", expusol a abogada de Blanco en la sala de juicios orales.

"Creo que el Agente del Ministerio Público tiene confundida lo que es la perspectiva de género, considera la perspectiva de género como si fuera una cuestión sobresaliente de una mujer con un hombre. No es así. Lo que vamos a escuchar por parte del juez, lo que realmente es una perspectiva de género", sostuvo ante medios locales.

Cuestionada si van a apelar la decisión de no tener acceso a la carpeta contra Blanco, la abogada indicó que va a continuar con las solicitudes de los actos de investigación.

"Finalmente la etapa procesal o la etapa de investigación no está suspendida, entonces vamos a apersonarnos respectivamente en la carpeta de investigación solicitando actos de investigación", reconoció sobre el seguimiento de las pesquisas contra el morenista.

Dijo que su cliente busca que se investiguen a las personas que dicen que estuvieron el día del abuso sexual.

"Porque hoy sabemos más, por las cuestiones de las declaraciones públicas que ha dado la señora víctima, lo que nos permite tener acceso a la carpeta. Por supuesto que también se solicitará y se hizo lo propio a la Comisión Instructora para poder pedir copias (de la investigación", reiteró.

El 27 de marzo Blanco, acudió a la Fiscalía de Morelos para conocer el proceso en su contra.

"(Esto) son trancazos políticos", dijo entonces.

"Me siento bien, vine a comparecer, saber de qué se me está acusando, y antes que otra cosa quiero agradecer a las diputadas, a los diputados por tenerme esa confianza, yo sé que muchas diputadas están pasando por mucha violencia política muy fuerte, por defenderme, y de otras fracciones que confiaron en mí, que les digo que siempre voy a dar la cara por ellos, por los diputados que me han defendido en la Cámara (de Diputados) de diferentes partidos", dijo a su salida de la Fiscalía, en Temixco.

La denunciante laboraba en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en el sexenio del actual diputado federal, y la agresión sexual, según la acusación, ocurrió en 2023 en la Casa de Gobierno.

"El acervo probatorio que se está presentando en la Cámara de Diputados es más que suficiente para lograr que los legisladores volteen a ver los derechos de las mujeres. Debemos dar credibilidad al dicho de la víctima, que en este caso está además reforzado con otras pruebas directas e indirectas", indicó la Fiscalía de Morelos en la solicitud de desafuero que presentó el 6 de febrero.