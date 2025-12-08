Peregrinos, signo de unidad para México

En el marco de las peregrinaciones rumbo al 12 de diciembre, la Iglesia católica destacó que el caminar de millones de fieles hacia la Basílica de Guadalupe representa un acto de esperanza frente a un contexto social marcado por la violencia, el miedo y la polarización.

¿Qué representan las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe?

A través de su editorial Desde la Fe, señaló que en estos recorridos se reflejan las preocupaciones de familias, jóvenes, migrantes y víctimas que buscan consuelo, protección y justicia.