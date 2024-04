Hijo de AMLO califica de "acto gorilesco y dictatorial" lo de Ecuador

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como "un acto gorilesco y dictatorial", la irrupción de autoridades de Ecuador ayer por la noche a la Embajada de México en ese país para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

En su cuenta de X, José Ramón López Beltrán acusó que esta acción es un acto de barbarie que rompe todas las reglas de cómo deben comportarse los países y una "brutal agresión" que no se debe dejar pasar.

"La reacción atroz de la policía ecuatoriana bajo las órdenes de Daniel Noboa invadiendo la embajada de México para arrestar a un perseguido político, es un acto de barbarie que rompe todas las reglas de cómo deben comportarse los países".

"Es una violación flagrante a las leyes internacionales que destruye la confianza en las normas que rigen la soberanía y la diplomacia mundial, una brutal agresión que no se debe dejar pasar. Mi total rechazo a este acto gorilesco y dictatorial del gobierno Ecuador. No a la impunidad, no al fascismo, no a la barbarie, no al abuso de poder", escribió en su red social.