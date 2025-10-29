Desaparece activista trans en Oaxaca

OAXACA, Oax.- La activista trans defensora del territorio y artista María Mendoza Lucas, como se nombra, desapareció desde el pasado 27 de octubre de 2025; la última vez que fue vista fue en el estado de Puebla, informaron organizaciones y colectivos de Oaxaca.

De acuerdo con la colectiva Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (COJUDIDI), "María" como se nombra la defensora, participa y acompaña activamente diversas causas sociales en Oaxaca.

En los últimos años se ha pronunciado contra las órdenes de aprehensión de los defensores mazatecos de Eloxochitlan de Flores Magón, ha participado en acciones políticas contra la gentrificación, es danzante y aprendiz de Medicina Tradicional.

"María además de ser defensora es una mujer trans lo que triplica los riesgos de violencia en su contra, por ello no unimos a la exigencia a las autoridades estatales y federales de la localización con vida de la defensora", mencionó.

¿Qué ocurrió?

La Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas para el Estado de Oaxaca señala en la ficha de búsqueda que la defensora de 31 años desapareció en el estado de Puebla este 27 de octubre, y que la última vez que se le vio vestía una blusa color verde, pantalón de mezclilla color negro, calza tenis negros y porta gorra roja.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En un comunicado, las organizaciones y colectivos exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca y al Gobierno del Estado su búsqueda inmediata y eficaz. La Comunidad Trans por Nuestros Derechos Humanos en Oaxaca (KOSUB) pidió que la implementación de búsqueda sea apegada a derechos humanos y con perspectiva de género; visibilizar la identidad de género de María, y que su registro en la base de datos sea de acuerdo a la identidad de género de la defensora.

También demandó coordinación entre las instituciones competentes, sociedad civil, activistas y defensores de Derechos Humanos, para la búsqueda e integración de carpetas de investigación para su localización.