Sedema invita a las "Noches de Murciélagos" este 29 de agosto

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) invitó a las y los capitalinos a las "Noches de Murciélagos", que se realizará el viernes 29 de agosto en el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, ubicado en Carretera Picacho-Ajusco, km 5.5 Ampliación Miguel Hidalgo, en Tlalpan.

Las y los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la importancia que tienen los murciélagos en los ecosistemas, en un horario de 19:30 a 21:00 horas. Esta actividad tiene un costo de 18 pesos por persona o visita y taller por 84 pesos. Para asistir a la actividad se debe hacer previo registro en https://forms.gle/CKfUBg2c1vrVg5xJ9.

Durante la jornada nocturna, se contará con actividades como recorrido con radares, juegos de polinizadores, talleres informativos y proyecciones sobre el tema para personas de todas las edades.