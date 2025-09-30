Clientes del Banco del Bienestar no tendrán que activar el MTU

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) comenzará a aplicarse en México a partir del 1 de octubre de 2025 como una nueva herramienta de seguridad digital para proteger transferencias electrónicas y operaciones bancarias.

Sin embargo, los usuarios se preguntan si se debe activar de igual forma en el Banco del Bienestar.

-----¿Debo activar el MTU si soy cliente del Banco del Bienestar?

La respuesta es no. El Banco del Bienestar no requiere la activación del MTU porque su aplicación móvil no ofrece transferencias digitales. Todas las operaciones deben realizarse en sucursales físicas. Por ello, los usuarios de este banco están exentos de esta medida de seguridad.

-----¿Qué pasa si transfiero desde otro banco hacia el Banco del Bienestar?

En ese caso, el MTU sí entra en juego. Si el dinero proviene de otra institución, la cuenta emisora deberá tener configurado su límite de transacciones. Esto significa que el usuario del banco de origen debe activar la herramienta, ya que, de lo contrario, sus transferencias superiores a 12 mil pesos serán bloqueadas a partir del 1 de enero de 2026.

-----¿Cómo puedo transferir dinero desde mi cuenta del Banco del Bienestar?