Más de mil llamadas por una deuda ajena

A las 18.16 del miércoles empezó el tormento. Una llamada protagonizada por una grabación automática se refería a mi como Esther -soy Sara- y me atribuía ser la garante de Joanna (y dos apellidos) en la deuda que esta última tenía contraída con el Banco Azteca. ¿Quién es Esther? ¿Quién es Joanna? ¿Cuánto debe? Ni idea. Después de 1.338 llamadas en 12 horas solo sé que estoy atrapada. No estoy exagerando. Tengo documentadas las 1.338 llamadas -y contando- y las tiene también en sus manos el servicio de atención al cliente del banco, pero da igual. A ellos, al menos. Echemos cuentas. Descontando las 12 horas -de 21.00 a 9.00- en que me dejaron dormir y cargar la batería de mi teléfono, he recibido hasta las mismas seis de la tarde de este jueves una riada de telefonazos a razón de 125 llamadas cada hora en promedio, procedentes de un sinfín de números distintos imposibles de bloquear manualmente.

No importa cuántas veces haya informado a los empleados del área legal del banco que no soy la persona a quien buscan y que, por tanto, podrán llamar hasta que mi teléfono exija la jubilación permanente sin que esa deuda vaya a cobrarse.