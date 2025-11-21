Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo va el proceso de su denuncia que presentó contra el hombre que la acosó en días pasados, cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que ya hay un avance para la homologación en los estados del abuso.

"No fui directo al ministerio público, me dijo la fiscal de la Ciudad (Bertha Alcalde) que con enviar un documento; envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscalía", explicó.

¿Qué ocurrió?

"¿No hubiese sido importante que usted presentara de manera formal la denuncia?", se le cuestionó.

"Si es necesario lo hago, el tema es que la propia fiscal me dijo: ´Con que usted envíe, es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación´. Hay que sancionarlo y hay que denunciarlo", señaló.

Agregó que el próximo 25 de noviembre acudirá a la conferencia la titular de la Secretaría de Bienestar, Citlalli Hernández, para presentar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer avances contra el acoso en los estados.

¿Cuáles son los avances en la denuncia?

"Ya hay acuerdo con muchos gobiernos estatales para poder hacer las presentaciones a los Congresos, de las Fiscalías, de todas las instituciones, de los Tribunales de Justicia para que se sancione cualquier acoso o abuso a cualquier mujer en nuestro país", mencionó.