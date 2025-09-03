Fiscalía de Escobedo busca acosador de joven en camión

MONTERREY, NL

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una investigación de oficio en contra de un hombre que acosó a una joven a bordo de un camión de la Ruta 226, en el municipio de Escobedo.

El Fiscal General, Javier Flores, informó que, aunque la víctima no se ha presentado a interponer una denuncia formal, los agentes ministeriales ya trabajan en la identificación y localización del presunto responsable, luego de que el caso trascendiera en redes sociales.

"En virtud de que no se ha localizado a la víctima y no ha presentado denuncia, de oficio se está comenzando a levantar dicha denuncia.

"Se está investigando y se le va a tratar de ubicar (al presunto), y por ser un delito que se persigue de oficio podremos avanzar aún sin la denuncia de la afectada", explicó Flores Saldívar.

El hecho se dio a conocer ayer, cuando Johana Zapata, una joven que viajaba en la unidad de la Ruta 226 Bosques, publicó un video en Facebook, en donde aseguraba que un hombre la iba tocando de manera indebida durante el trayecto.

"En la mañana venía en el camión (226 Bosques), este señor me venía tocando la pierna y no era accidente, se ve claramente que era adrede. No sabía que lo iba grabando", escribió la víctima en su publicación.

El Fiscal exhortó a la joven y a la ciudadanía en general a presentar denuncias formales en este tipo de casos para fortalecer las investigaciones.

"Efectivamente debemos fomentar la denuncia y tratar de ubicar a las personas que realizan este tipo de actos, porque siempre hemos sido sensibles para la protección de mujeres, niñas y personas adultas.

"El llamado para la joven es que acuda a la Fiscalía, ya que hay una denuncia iniciada, pero necesitamos que comparezca para rendir su declaración", señaló.